Mendy desveló por qué eligió al Madrid y su relación con Marcelo

Mendy llegó en el verano de 2019 al Real Madrid procedente del Olympique de Lyon. Fueron varios los equipos que se interesaron en el galo, entre los que se encontraba el Barcelona.

"El Madrid es el Madrid, por eso me decidí, y además estaba Zidane. Nos vimos en su momento y no hubo mucho que decidir porque confiaba en mí. Además había más jugadores franceses", desveló.

No fue ese el único tema tratado por Mendy, que por sorpresa se quedó fuera del once del 'Clásico'. Habló el lateral galo de la relación que tiene con Marcelo y cómo gestionan los partidos.

"No es que deje a Marcelo en el banquillo, sino que he jugado un poco más y ya está", explicó el futbolista del Real Madrid, que incidió en sus sensaciones en sus primeros meses: "No me he impuesto aún, aquí hay mucha presión y es la gran diferencia con el Lyon, hay mucha exigencia".

Después de su primera temporada en el Real Madrid, el gal afronta un reto ilusionante, convencer a Deschamps para estar en la Eurocopa. "Espero estar en la lista, pero decide el seleccionador. Claro que quiero estar en la Euro. No sé qué pasará ni conozco la jerarquía. De momento voy a intentar estar en la próxima lista", aseveró.