Klopp mantiene presentes a las víctimas de Hillsborough

Fue un 15 de abril de 1989 cuando una avalancha se llevó por delante la vida de 96 personas. Este miércoles se cumplen 31 años de aquel trágico suceso.

El entrenador Jürgen Klopp ha querido mandar un mensaje a todas aquellas familias y a todos los aficionados del Liverpool para recordar a los que tuvieron que perder su vida.

"Hoy es el día más importante del año para nuestro club. El plan era estar todos juntos en Anfield, pero no será posible. Lo único que podemos hacer es tener presentes a los demás y, creedme, estáis en nuestros pensamientos. Tenéis nuestros deseos, a nuestros jugadores y nuestro cariño. You’ll never walk alone", expresó.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn