Mensaje de Reina por los rumores sobre Madrid y PSG

Pepe Reina tiene claro su camino. El guardameta tendrá que hablar con el Milan cuando acabel a temporada y a partir de ahí definir su destino. En un directo con 'Misterchip', Reina habló, con humor, del posible interés del Real Madrid.

"Volveremos a hablar con Florentino. He tenido la suerte de pertenecer a muchos clubes con gran historia, pero nunca he podido ganar la Copa de Europa. es la espina que me queda", dijo.

Sobre el PSG, Reina dijo que "no hay nada" porque tiene contrato con el Milan y porque hay otros porteros como Keylor, Sergio Rico o Areola: "A ver qué decidimos".

Sobre la vuelta al fútbol y el coronavirus, Pepe Reina pasó la enfermedad y más de una vez ha contado cómo lo paso, sobre todo al principio.

"Mientras sea seguro y no se antepongan intereses particulares... Esto no es una gripe, es algo más serio. Te deja fastidiado porque yo pasé cuatro o cinco días chungo. Después de pasarlo estuve diez días cansado, derrotado, pero tuve la suerte de dejarlo atrás", continuó.

En cuanto a su futuro, Pepe Reina quiere llegar hasta donde pueda. "El final cada vez está más cerca y hay que empezar a plantearse cosas, como ser entrenador. Pero mientras tenga ilusión voy a seguir hasta que el cuerpo aguante", acabó.