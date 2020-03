Mere Hermoso explicó los errores y aciertos ante el Alcorcón

Cuando un partido se vuelve loco, puede caer de cualquier lado. En el caso del Fuenla ante el Alcorcón, no hubo suerte para los 'kirikos'. Acabaron claudicando sobre la bocina. Mere Hermoso analizó en rueda de prensa los errores y aciertos que hubo.

"Hay que quedarse con lo bueno y lo malo, una para reforzar y otras para corregir. No es habitual en nosotros encajar goles a balón parado y encajamos dos, no es habitual tener errores individuales defensivos y los dos fueron iguales y te cuestan goles… Lógicamente, hay mucho que corregir en ese sentido", dijo.

"Luego metimos tres goles, dos de ellos con inferioridad numérica y el equipo, si no es por la última acción, se va puntuando después de un partido de mucha dificultad, algo que no hubiera sido poco. No se consiguió, no sirvió para nada y no podemos obviar esas circunstancias positivas que ocurrieron que también las hubo", añadió.

Respecto a cómo llega el rival, dijo: "Los dos equipos estamos en un momento distinto, ellos tampoco están en su mejor momento, pero bueno… Mismos cuerpos técnicos, plantillas muy parecidas, yo creo que estilos similares para cada uno de los equipos, yo creo que no tendría que cambiar mucho. Lógicamente la competición avanza y la sensación que uno tiene es que los puntos duelen más que en la primera vuelta, pero nosotros siempre vamos con la misma mentalidad".