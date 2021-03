Mertens, sin fecha de caducidad

Dries Mertens es uno de esos jugadores que todos querrían tener en el equipo. El menudo extremo belga lleva años dando alegrías al Nápoles y a sus 33 años parece claro que sigue con ganas de más.

En una entrevista para el medio belga 'HLN', Mertens dejó claro que no ve cerca el final de su carrera: "Por ahora quiero seguir jugando. A veces pienso que puedo hacerlo hasta los 40".

No obstante, esta convicción del jugador de Leuven choca con otras aspiraciones personales: "Otras veces me digo que todavía no tengo hijos y que si tuviera tiempo para mí podría viajar por todo el mundo. Sería bueno descubrir algo nuevo".

Pese a esta dicotomía, lo que sí parece claro es que su felicidad se encuentra en el sur de Italia: "En Nápoles soy rey, es cierto, pero no se necesita mucho para perder el trono. Por ahora, estoy viviendo un cuento de hadas. No temo que mi popularidad se detenga después del fútbol."

Hasta el momento, el internacional belga ha disputado 349 partidos repartidos en ocho temporadas con el combinado napolitano, en los que ha anotado 133 goles y ha dado 73 asistencias.