Messi igualó los 767 de Xavi... con mejores promedios y siete títulos más

Cuando Xavi debutó y amenazó el trono de Pep Guardiola, el hoy entrenador lanzó su célebre sentencia: "Tú me retirarás a mí, pero Iniesta te retirará a ti". En esa ecuación no entraba Messi, quien no vino a retirarlos, sino a pulverizar todos los registros importantes de la historia de la entidad. Ante la SD Huesca cayó otro: igualó el listón supremo de los 767 partidos jugados por Xavi, paso previo a desbancarlo del trono.

Mientras llega ese momento, será cuestión de días, BeSoccer Pro activa el escáner para analizar todos los encuentros de uno y otro. Obviamente, no pueden compararse a nivel de eventos por ocupar demarcaciones bien diferentes, pero nos hemos propuesto medir cuál ha sido el más ganador de los dos. La respuesta, como era de prever, tiene nombres y apellidos argentinos.

Por un lado, el rosarino, en la misma cantidad de encuentros, levantó 34 títulos, siete más que los del egarense. Ambos tienen el mismo número de conquistas en la Champions (4) y la Supercopa de España (8). Messi maneja más ligas (10-8), Copas del Rey (6-3), Mundiales de Clubes (3-2) y Supercopas de Europa (3-2).

En cuanto a los encuentros, los del capitán del Barcelona se reparten en seis competiciones, mientras que el catalán disputó dos más: la Europa League (13) y la fase previa de Champions (6). Messi ganó más encuentros (69.8% frente a 62.1%) y empató (18.3%-21.6%) y perdió menos (11.9% vs 16.3%) que Xavi.

Mirando la distribución de sus porcentajes, nos encontramos la superioridad de Leo en todo salvo en dos categorías: la Champions y la Supercopa de España. Xavi se retiró con un 60.3% de triunfos en sus 151 partidos, mientras que Messi está actualmente en un 58.4% tras 149. En la Supercopa, la victoria del catalán es por 45% a 57.1%.

Además, aunque ambos fueron indiscutibles en su época (Xavi tuvo que esperar a Van Gaal para que cambiara su estrella como azulgrana), Leo Messi presenta un porcentaje ligeramente superior en cuanto a las titularidades registradas: un 89%, frente al 85.7% de su antiguo compañero.