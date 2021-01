"Messi no se despidió de mí... y de Setién no lo sé"

El periplo de Eder Sarabia como segundo entrenador del Barça no fue largo. Con Setién como la imagen serena, él siempre fue la garra y el coraje desde los banquillos. Su actitud airada le trajo críticas, pero dejó todo y más en su etapa como 'culé'.

Por ello, el hijo de la leyenda Manu Sarabia, pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' e hizo un repaso de su paso por 'Can Barça' y habló de Messi, del que alabó su rendimiento cómo futbolista, pero al que no vio feliz cuando aterrizó en Barcelona.

"Llegamos en un momento difícil. Leo demostraba que no estaba contento del todo, no solo con nosotros, también con el club. No sé si se despidió de Setién, pero de mí no. Y en cuanto a su salida, no sé si se irá del equipo", explicó Eder.

"Si volviera al Barça haría las cosas al 99% igual que antes. No creo que mi segundo grite mucho desde el banquillo porque ya lo haré yo", dijo el técnico cuando se le preguntó por su nueva etapa como primer entrenador del Andorra, equipo presidido por Gerard Piqué, con el que coincidió.

"Gerard quiere al equipo pronto en Primera. Tiene esa ambición, pero sabe que hay que trabajar mucho y ser humildes. Él quería que yo entrenase a al Andorra", subrayó.

Por último, habló de su actitud en el banco, la cual fue muy cuestionada. "Creo que no me ha hecho daño ni lo de Vigo ni lo del Camp Nou, me ha servido para aprender. Una cosa es lo que pasa dentro de un vestuario y otra lo que pueda parecer fuera", concluyó.