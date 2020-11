El Atlético de Madrid vive una situación complicada. El cuadro rojiblanco se encuentra en la tesitura de que no podrá contar este sábado ni con Suárez ni con Torreira ante el FC Barcelona.

Ambos han dado positivo por coronavirus y eso ha supuesto un problema para Simeone. Cerezo, en 'El Larguero', mostró su preocupación: "Estamos preocupados y considerando el buen momento de los dos jugadores con el partido del sábado. A las selecciones se les deja a los futbolistas con cariño para que tengan los mismos controles que en los clubes, que no pasa nada. Ha sido mala suerte que dos jugadores hayan cogido el coronavirus".

En relación al vídeo que ha ido circulando en la red sobre la barbacoa que hicieron los charrúas sin mascarilla, esto es lo que dijo el presidente rojiblanco: "No han tenido control y ha dado la casualidad que ha pasado. En España hay un control que hay que cumplir. Aquí los jugadores no se duchan en los vestuarios. Los controlamos antes y después del partido y del entrenamiento. Los perjudicados somos los clubes".

Y el tema es que ambos no estarán en los próximos compromisos del Atlético: "Tenemos al Lokomotiv, vamos a Valencia, viene el Bayern. Son partidos que nos estamos jugando mucho y que no podamos disponer de ellos...".

Por otra parte, Cerezo habló sobre un hipotético fichaje de Leo. "Es un jugador del Barcelona. Se le han acumulado una serie de problemas que en una situación normal no le tiene que pasar. El Barça no le va a dejar salir. Cuando las aguas vuelvan a su cauce, volverá. Nosotros estamos contentos como estamos ahora. Messi no tiene sitio en el Atleti porque no tiene ficha", espetó.

"¿Una posible vuelta de Griezmann? La vida da muchas vueltas"

Respecto al reencuentro con el francés, el máximo mandatario del cuadro 'colchonero' habló sobre la situación del francés en 'Can Barça': "Yo le dije: 'ojalá donde vayas te traten y te quieran como aquí'. Se ha encontrado una situación complicada. Cuando el equipo va mal, todo está mal. Griezmann es de los tres mejores jugadores de Europa".

En relación a un retorno del 'Principito', esto dijo Cerezo: "La vida da muchas vueltas. Hay unos que se han ido y otros que han vuelto. Lo único cierto es que Suárez no va a jugar contra el Barcelona".

Joao Félix fue otro de los temas a tratar. El presidente del Atleti afirmó que varios clubes lo buscaron en verano: "Lo querían muchos equipos. Sabíamos que tenía calidad como se está demostrando. El año pasado fue su primera Champions. Estuvo bastante bien y este año ha explotado".

En cuanto al gran momento de Morata en la Juventus y en la Selección Española, sus palabras fueron las siguientes: "Me encanta porque se lo merece. Mira que lucha por el gol. Ha encontrado la vía y la que está montando. Está cedido por dos años. La Juventus tiene una opción de compra si paga".

Por último, Cerezo, que negó la creación de una Superliga Europea, habló de la escasez de ingresos debido a la pandemia del coronavirus. "Es un problema de todos los equipos porque una parte de sus ingresos en sus balances tenían un dinero que no iba a entrar. Van a ser muchos meses sin ingresos en el estadio, el museo, las tiendas... Son ingresos que no están. Si los números son que hay que quitar cosas, se quitarán", concluyó.