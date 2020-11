"Messi parece que juega contra maniquíes, es el mejor de todos los tiempos"

Trent Alexander-Arnold tomó el testigo en el Liverpool con solo 19 años, pero a sus 22 ya es todo un peso pesado de un equipo campeón como el Liverpool. No lleva mucho en la élite, pero sabe bien dónde debe fijarse para mejorar. El lateral, que tuvo que frenar a Leo Messi en el pasado, sobre todo en aquella eliminatoria de Champions de 2019 en Anfield, charló con 'Goal' sobre el talento del argentino.

"Ve las cosas más rápido que nadie. Puede leer lo que va a hacer un defensor y simplemente esquivarlo como si ni siquiera estuviera allí. La mayoría de las veces parece que está jugando contra maniquíes. Durante 15 años ha estado haciendo cosas que nunca antes se habían visto", aseguró el futbolista británico.

"No tiene debilidades. No hay nada que no se le haya visto hacer y, por eso, es el mejor jugador de todos los tiempos. Si alguna vez veo a alguien que se acerque a su nivel, me consideraré un afortunado", añadió el lateral del Liverpool.

Alexander-Arnold se rindió a su nivel futbolístico, pero también a la inteligencia que posee el '10' para analizar cada momento en un partido: "Siempre está en tu proceso de pensamiento. Estás tratando de jugar tu encuentro, de atacar, pero él siempre está en tu mente porque sabes que si le dan el balón puede pasar cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa desde cualquier lugar del campo. Incluso si no está mirando en esa dirección. Debes estar concentrado por que ve cosas que tú no ves".

Además, el inglés destacó el espíritu de trabajo de rosarino, algo que comparte con Cristiano Ronaldo. "Para cada atleta, para cada futbolista, la mentalidad debe ser la de intentar mejorar. Si miras a los dos mejores que he visto, Cristiano y Messi, son dos jugadoresque siempre han querido mejorar. Tienen hambre, deseo y determinación las 24 horas del día, los siete días de la semana. Nunca se apagan. Ese es el ejemplo que hay que seguir", sentenció.