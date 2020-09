"Messi se sentó a mi lado y no me atreví ni a mirarlo"

El carácter de Víctor Valdés, autoexigente siempre, fue destacado por Xavier Mbuyamba, apodado como 'el nuevo Van Dijk', canterano 'culé' y ahora en el Chelsea, en su entrevista para 'Andy in the auto' del ex futbolista neerlandés Andy van der Meyde. También su primera vez con los 'grandes'.

"Entrené una vez con el primer equipo y fue algo genial. Messi se sentó a mi lado en el entrenamiento y no me atrevía ni a mirarlo. Aquel día hablé un poco con Frenkie de Jong y también con Ter Stegen", añadió.

"¿Valdés? Creo que fue un buen entrenador. Realmente sabe lo que quiere, pero a veces eso no es lo que quieren otras personas. Estaba loco", deslizó Mbuyamba, que recordó algunas de sus anécdotas.

"Empezaron la temporada jugando la Otten Cup que organiza el PSV Eindhoven. Perdieron en semifinales y tenían que jugar el tercer y cuarto puesto, pero Valdés decidió retirarse y no jugarla. Se fueron a casa. Eso pasó antes de llegar yo al equipo", rememoró.

Mbuyamba también desveló que el técnico "se metió en una pequeña pelea" en el club, aunque no acertó a revelar qué fue exactamente lo que enfadó al ex portero.

Ahora pertenece al Chelsea después de que el Barça no ampliara su contrato. El cuadro 'blue' se aprovechó y lo firmó hasta 2023. Pero nunca olvidará sus anécdotas en 'Can Barça'...