Metz y Mónaco llegan a un acuerdo por N'Doram

Kevin N'Doram seguirá siendo jugador del Metz. El cuadro galo y el Mónaco, club que tenía sus derechos, llegaron a un acuerdo para el traspaso del centrocampista galo.

N'Doram salió de la cantera del Mónaco. Llegó en 2001, con solo cinco años, al cuadro del Principado y debutó como profesional en la temporada 2016-17. Desde entonces, y hasta esta temporada, había alternado el primer equipo con el filial.

Esta campaña, el centrocampista francés salió cedido con destino al Metz. Jugó, antes del parón provocado por el COVID-19, un total de 22 encuentros, 21 de ellos desde la formación inicial.

"Estoy muy feliz y orgulloso de continuar la aventura con el Metz. El proyecto me atrajo y el club me ha demostrado que tiene una gran confianza en mí. No puedo esperar para volver a los campos y seguir demostrando lo que valgo", aseguró.