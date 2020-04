México cancela todo el fútbol formativo

Poco a poco, los países van tomando decisiones sobre el fútbol amateur. En Portugal ya se conoció, por ejemplo, que las competiciones de los jóvenes quedaban suspendidas por completo en esta temporada.

Ahora ha sido la Liga de México, la cual ha indicado que los torneos nacionales Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 ya no se volverán a jugar más en el curso 2019-20.

Eso sí, lo que sí se jugaría cuando sea posible es la Copa Sub 17 y la Sub 20 en Toluca.