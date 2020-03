"Mi ídolo es Gio, pero también me gustan Marcelo y Cristiano"

El América contará con Goransch en sus filas de cara al futuro. El futbolista fue cedido al Zacatepec, del Ascenso MX. En su entrevista con 'ESPN', el futbolista desveló los motivos de su salida de la Bundesliga rumbo al cuadro azulcrema.

"Me pareció que el América era el equipo perfecto para ir. Hablé con mi representante, le dije que me quería salir porque me parecía que el Wolfsburgo no me apoyaba tanto. Hablamos, ellos directamente me invitaron para hiciera las pruebas y rápidamente me dijeron que sí", desveló el defensor.

Pero hubo un factor diferencial: "Mi ídolo fue Giovani dos Santos, para mí como mexicano. Pero también me gustan mucho Marcelo y Cristiano Ronaldo, por su trabajo, por todo lo que le dedica al futbol, me gusta mucho", agregó el joven talento.

Ahora, tendrá que demostrar en su periodo de cesión para que Miguel Herrera pueda contar con él en los siguientes campeonatos.