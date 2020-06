"Mi mamá me compartió un mate y me contagié"

Contagiarse del COVID-19 es relativamente sencillo y a la vez difícil de saber. El hecho de que se pueda ser asintomático hace que el contagio pueda darse en cualquier parte.

Bien lo sabe Mariano Klaus, jugador de Sacachispas. El jugador dio positivo en las pruebas del COVID-19 que se hizo después de saber que su hermana, que "trabaja en salud", también lo tenía.

"Fui tranquilo, no pensaba que estaba contagiado pero di positivo. Fui a llevar unas cosas a la casa de mi mamá que me compartió un mate y así me contagié. Mi hermana la había visitado el día anterior", confesó en 'Olé'.

Klaus ha tenido que cambiar su casa, donde vivía con su mujer y sus dos hijos, a un hotel de San Telmo, "completamente aislado". "Me dejan la comida en la puerta. Incluso no tengo contacto con nadie", admitió.

"Si me hubiera quedado en mi casa no estaría viviendo esta situación", admitió el futbolista de Sacachispas.