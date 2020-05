"Mi padre tiene asma, si vuelve la Premier y me contagio..."

En la Premier, muchos son los futbolistas que se plantean si la vuelta va a ser segura al 100%. Los entrenamientos deben comenzar el lunes, pero ya hay quien le habría transmitido a sus clubes su negativa a regresar si no se les garantiza que no hay riesgo de contagio.

Abraham, atacante del Chelsea, habló con 'The Sun' sobre su caso particular. "Mi padre tiene asma. Si la Premier vuelve y yo me contagio y llevo el virus a casa... sería lo peor", dijo.

El jugador tiene más ganas que nadie de volver al césped, pero solo si no hay riesgo. "Para mí lo más grande es estar sobre el césped. Pero mi padre es asmático y lo último que necesito es coger el virus. Si me dicen que es seguro, adelante, pero si no habrá que esperar", continuó.

"Mi padre quiere que vuelva. Me dice que sabe lo motivado que estoy por volver, que haga lo mejor que sé. Es uno de mis mayores fans", señaló Abraham.

Por último, pidió que se decida pronto qué hacer. "La Premier y el Gobierno tienen que llegar a una decisión. Que digan ya si es seguro. Si lo es, estoy listo para jugar", finalizó.