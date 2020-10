Michel lamentó "dejar de ser competitivo"

El entrenador de la SD Huesca, Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', no se mostró excesivamente contrariado tras perder en Anoeta 4-1, y afirmó que su pesar, más que "por un resultado abultado", estaba motivado porque su equipo "dejó de ser competitivo" con el 2-1.

"Las cosas podían ser diferentes si hubiéramos sido más competitivo y en lugar de tratar de empatar rápido con el 2-1 hubiéramos sido más fiables, porque eso es algo que hay que mejorar para próximos partidos" declaró tras el encuentro Míchel, que no cree que haya un problema en defensa tras los goles encajados en las dos últimas jornadas.

"No es un problema de firmeza defensiva. El otro día el Valladolid no generó casi ocasiones de gol, nos marcó en jugadas a balón parado, pero hoy no ha sido así, quisimos empatar sin generar espacios para hacer daño", se lamentó el preparador madrileño.

Míchel reconoció los méritos de su rival, "un equipo muy rápido en las transiciones que convirtió este partido en muy peligroso para nosotros".

No le asusta la visita al Real Madrid la próxima jornada, ya que considera que es "una oportunidad para hacer las cosas bien y no se puede ir pensando que está todo perdido", concluyó.