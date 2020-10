Míchel, sobre el mejor XI histórico: "Se olvidaron de Paco Gento"

Este 'Dream Team' de todos los tiempos no para de dejar secuelas. Míchel, ex jugador del Real Madrid que ahora continua su carrera como entrenador, no entendió cómo no está Paco Gento entre los elegibles.

"Para los que siguen y dan credibilidad a estas nominaciones de 'France Football' sobre los mejores de la historia, ha dejado muchos nombres ilustres fuera de estas nominaciones", recordó el español en sus redes sociales.

El ex del Madrid, recordó uno de ellos: "Uno de los más sonados es el de Paco Gento". El ex delantero 'merengue' no aparece en las listas del diario francés.

Samuel Eto'o, Hugo Sánchez o Dani Alves fueron otros nombres reconocidos que ya expresaron su malestar por las elecciones de 'France Football', que no opina a gusto de todos.