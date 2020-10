Mientras Alejo se cortaba las uñas, Perea se guardó el brazalete ¡en los calzoncillos!

Qué vamos a decir del Cádiz que no hayamos dicho ya. Que en territorio gaditano se respira arte es un tópico más que habitual que se pronuncia a diario, pero cuando es cierto, hay que decirlo.

Porque lo de este Cádiz, aunque el partido termine acabando 0-0 tras 90 minutos eternos, es de otro planeta. Sin goles y con pocas ocasiones, los amarillos dejaron dos cómicas imágenes que hicieron las delicias de la afición en las redes, donde también se echaron algunas que otras risas.

¿El motivo? A ver cómo lo explicamos. En las gradas del Ramón de Carranza Iván Alejo protagonizó una imagen inusual que no dejó a nadie indiferente. Armado con un cortaúñas en sus manos, ni corto ni perezoso el delantero vallisoletano se puso en mitad de las gradas del templo gaditano... ¡a cortarse las uñas de los pies!

Una imagen cazada por las cámaras de 'Vamos' que no sabemos si supera o no a la de Perea, que entró al partido en el minuto 88' en lugar de Salvi, recogió el brazalete de capitán y, como no sabía a quién dárselo, no se lo pensó dos veces y se lo guardó... ¡en los calzoncillos! Ver para creer lo de este Cádiz.