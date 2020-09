Miguelón, encantado con Vicente Moreno a su llegada al Espanyol

El lateral derecho del Espanyol Miguel Lambrich 'Miguelón' afirmó este martes en el RCDE Stadium, durante su presentación como nuevo futbolista blanquiazul, que "desde la humildad" el club periquito puede "competir y ganar".

Cuestionado por las diferencias entre las plantillas del Espanyol y la SD Huesca, equipo con el que logró el ascenso, el defensa explicó que probablemente la entidad catalana "tenga más nombre", aunque indicó que "cada fin de semana hay que dejarse la piel para ganar los partidos".

En el plano personal, Miguelón confía en que sea una campaña "llena de éxitos" y destacó la buena acogida que ha tenido en el seno del club.

"Desde el primer día que llegué, el equipo me acogió muy bien y me adapté rápido. Todos me lo han hecho muy fácil. Me he encontrado un vestuario con ganas de empezar la temporada. Son todos buena gente", comentó.

Por otra parte, el lateral valoró positivamente al cuerpo técnico, liderado por el entrenador Vicente Moreno: "Tiene muchas ganas de que empiece la Liga y transmite una energía muy positiva. Nos piden ganas, exigencia, intensidad y humildad. En definitiva, hay que competir".

Miguelón, finalmente, se mostró convencido de las opciones del Espanyol de estar arriba en la clasificación. "Debemos ir partido a partido, da igual el rival contra el que te enfrentes porque todos son muy exigentes. El equipo tiene muchas ganas y seguro que lo sacamos", sentenció.