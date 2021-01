Mijatovic, encantado con la opción Alaba: "Vendría para ser titular"

David Alaba acaba contrato a final de temporada con el Bayern de Múnich y el Real Madrid trabaja en su fichaje. 'Marca' lo daba por hecho en la mañana de este martes, así que por su programa 'A Diario' pasó Pedja Mijatovic para analizarlo.

En su intervención, el ex delantero y ex director deportivo del Madrid se mostró muy satisfecho con el movimiento. "Me parece un muy buen fichaje, sobre todo teniendo en cuenta que llega libre y de un club tan importante como el Bayern", aseguró.

"Es un jugador que me gusta mucho, que puede jugar en varias posiciones y que viene para conseguir ser titular", continuó Mijatovic. Es esa polivalencia y su madurez a los 28 años que le convertiría en un fichaje ideal para el Real Madrid.

Como dice Mijatovic, llegaría para ser titular... ¿con Sergio Ramos? El de Podgorica cree que el capitán renovará: "Yo creo que tanto Sergio Ramos como el Real Madrid están condenados a seguir. Confío que este matrimonio continúe más años, Sergio le ha dado muchas cosas al Madrid al igual que el Madrid a él".

Por último, analizó la temporada del Madrid: "Empezaron con altibajos y la eliminación de la Supercopa se ha producido en un momento complicado. Cuando al Madrid le eliminan de una competición es un auténtico desastre, pero yo creo que este equipo tiene talla para defender el título de Liga y hacer una buena campaña en la Copa y la Champions".