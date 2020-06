Mijatovic explicó cómo se gestó el fichaje de Cristiano por el Madrid

El Madrid necesitaba un antídoto contra el Barça y Messi, y lo encontró con Cristiano Ronaldo primero, y con José Mourinho después. Mijatovic, director deportivo del Madrid hasta días antes de la contratación del futbolista luso, ha explicado cómo se gestó tal fichaje.

Aseguró que no fue algo sencillo, en una charla con la Asociación de Medios Deportivos Internacionales en España (ISMAS). "En cuanto a la decisión de fichar a Cristiano, fue un trabajo complicado, difícil. No hay que olvidar que era campeón de Europa y Balón de Oro en el United", empezó diciendo Mijatovic, en una charla por videoconferencia.

"No era fácil plantear un fichaje así. Empezamos a hablar con su gente y la cosa salió, menos mal. Yo ahora no puedo revelar los detalles concretos, pero fue un gran trabajo, complicado, díficil", continuó.

Para él, la actitud del luso fue clave. "Creo que las ganas que tenía Cristiano de ser jugador del Real Madrid fueron decisivas. Aparte de ser el traspaso más alto en aquellos tiempos, aparte de todo lo que conlleva el fútbol, yo creo que las ganas, la idea de Cristiano de venir al Madrid fueron decisivas. No había manera de frenarlo", afirmó.

"No me ha sorprendido su trayectoria y su rendimiento en el Real Madrid, porque de las ganas que tenía de ser jugador del Real Madrid eran increíbles. No podía haber salido otra cosa que ser uno de los mejores, si no el mejor jugador que ha tenido en toda la historia el Real Madrid", insistió el montenegrino, para finalizar.