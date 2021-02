Mikel Merino y su eterno agradecimiento al fútbol inglés

Mikel Merino es a día de hoy uno de los jugadores más destacados de la Real, pero su carácter se forjó en el fútbol inglés, en el Newcastle, club en el que militó apenas una temporada, pero que le abrió las puertas del club donostiarra.

Así lo ha reconocido, en una entrevista concedida a 'The Guardian', con motivo del enfrentamiento contra el Manchester United en dieciseisavos de la Europa League.

Mikel Merino definió de una forma muy particular lo que era para él el fútbol inglés. "Cuando la gente pregunta por la Premier League, les digo: cuando iba a jugar, me estaba preparando mentalmente para ir a la guerra", afirmó.

"Soy quien soy gracias a la Premier League. Me hizo más duro, más fuerte, me enseñó a recibir los golpes. Tienes una percepción del fútbol y llegas y no es eso: es más físico, más directo, el juego no se detiene, son hombres con cuerpos enormes", añadió.

Siguió comparando el fútbol británico con el español. "En España, de cara al campo se piensa en la táctica, en las posiciones, en el balón, adónde tiene que ir y cuándo. En Inglaterra, no pensé mucho en el balón; se trataba más de la batalla", apuntó también Mikel Merino.