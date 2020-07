Mina Bonino, sobre los partidos de Fede Valverde: "En el palco no me siento parte"

Una chica le habla a un futbolista por Instagram, ella decide coger un avión y viajar miles de kilómetros con el objetivo de conocerse y terminan en una relación y formando una familia.

¿El guión de una película romántica? Sí, pero también la historia real de Mina Bonino y Fede Valverde. La argentina reveló cómo fueron los inicios de su relación con el futbolista en una entrevista que recoge 'Defensa Central'.

Tras conocerse en las redes sociales, la joven viajó a Madrid para conocerse en persona, noticia que no fue bien recibida por sus padres.

"¿Cómo te vas a ir si no lo conoces?", le dijo su madre, pero Mina pasó cinco días con Fede en la capital de España y, tras volver a su país, regresó para estar otros 15 días más con él.

"Menos mal que no te hice caso, mamá", replicó la periodista cuando la relación se consolidó. Ambos ya tienen un hijo, Benicio, que nació el pasado mes de febrero.

"Nadie me garantizaba que Fede me esperara por siempre. Que me esperara mientras yo estuviera trabajando, cumpliendo mis sueños profesionales", admitió Mina Bonino, que está esperando arreglar los papeles para poder ejercer en España.

Además, la periodista confesó que no se siente cómoda con el resto de familiares de los jugadores del Real Madrid en el palco cuando acude a ver los partidos de Fede Valverde.

"En el palco no me siento parte. Veo a las parejas siempre tan bien vestidas y arregladas y yo con un pantalón de chándal roto y zapatillas de hace cinco años", afirmó.

"También, las españolas son más cerradas, no son igual de abiertas que las argentinas o las uruguayas", agregó la joven, que prefiere quedarse en la tribuna con sus amigas.

Mina Bonino también expuso los trastornos alimenticios que sufrió mientras ejercía en Argentina: "Traté de esconderme y la forma que encontré fue dejar de comer. De un mes a otro estaba casi desapareciendo"

"Cuando ya estaba reconsumida empezaron a decir: 'Saquen del aire a esa mina que así no puede salir", explicó, afirmando que dejaron de sacarla en televisión. También estuvo ingresada siete días por una pancreatitis.