Minuto 7, Pep hace una indicación, Messi se va al centro... y el resto es historia

El 2 de mayo está escrito en letras de oro en la historia del FC Barcelona. El 2-6 alumbró el nacimiento de Messi como 'falso 9'. La modificación táctica se cocinó días antes, pero sobre el terreno de juego no se activó hasta el minuto 7 de encuentro, tal y como apunta el analista Albert Morén. Hasta entonces, Messi había jugado en banda y Samuel Eto'o lo había hecho como delantero centro.

Una diagonal de Messi acabó en disparo de Eto'o. Lo detuvo Casillas. Y Guardiola levanta la mano, se dirige a sus jugadores y hace una indicación. Era el minuto 7 de encuentro, concretamente, el 6:08. Entonces Leo se va para el centro, Eto'o se coloca en la banda derecha... y el resto es historia.

"Yo disfruté del 2-6 como un enano. Me moriré pensando en ese partido", declaró Xavi Hernández en el documental 'Take the ball, pass the ball'. En ese documento gráfico, Messi da detalles de cómo se gestó aquella idea de Guardiola que sirvió para que el Barcelona arrasara al Madrid en una noche que quedó en la retina de todos. De las 20:00 a las 22:00 horas del 2 de mayo, los 'culés' firmaron una actuación de leyenda.

"Pep me llamó un día antes del 'Clásico' y me hizo venir a la ciudad deportiva para comentarme que íbamos a cambiar la posición. Había estado mirando partidos con Tito Vilanova y que habían decidido hacer algo nuevo", comentó Messi, que anotó dos goles, el tercero y el quinto. El argentino protagonizó una de sus mejores celebraciones, de paso, tras convertir el Bernabéu en un patio de colegio.

Xavi, el arquitecto del Barça, explicó la manera en la que se ejecutó la idea. "Él cambió el sistema y le dijo a Henry que jugara entre lateral y central y a Eto'o entre lateral y central. Analizando los movimientos de los centrales del Madrid, Pep se había dado cuenta que nunca salían a presionar al número nueve de cualquier equipo".

"La superioridad numérica la hicimos con el falso '9', que venía Messi a incorporarse al medio. Siempre éramos uno más para tener el balón y teníamos ventaja durante todo el partido", añadió el ex centrocampista catalán en el citado documental.

Por otra parte, Messi describió el momento en el que destrozaron al Madrid. "Fue algo nuevo para ellos. Nos tenían muy estudiados y en ese momentos los centrales no sabían si salir. Libertad cuando me tiraba para atrás y cuando salían los centrales, Samuel y Henry 'picaban' al espacio y así vino el primer gol de Thierry.

Por último, Henry puso la puntilla final sobre la consigna de su entrenador. "La asistencia de Messi ocurrió exactamente como quería el entrenador. Leo retrasó la posición e hizo dudar a los centrales. Yo me desmarco al espacio, Samuel se mueve al otro lado y funcionó", declaró.

Todo aquello ocurrió un 2 de mayo, pero no se activó hasta que el partido iba por el minuto 7. Ahí fue cuando nació el Messi falso nueve, como se puede confirmar en estas capturas.