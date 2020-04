Monchi pidió a México que se tome en serio la cuarentena

El COVID-19 tiene confinado a medio mundo. En España, la situación es muy delicada.

Monchi conversó con 'El Universal' y aprovechó para dar su mensaje a los mexicanos. "Mi consejo es que se tomen con máxima seriedad la contingencia, que tomen todas las precauciones de higiene posibles y que siga de forma diligente todas las indicaciones de las autoridades. Si hay que quedarse en casa, nos quedamos", dijo.

Y es que a Monchi ya le habían advertido anteriormente de lo que podía pasarle a España si no hacía exactamente eso... “Muchos amigos italianos me decían hace un mes que no cometiéramos los mismos errores, que nos quedáramos en casa, que no saliéramos, que no nos tomáramos la situación con dejadez...", recordó.

"Desde que se decretó el estado de alarma, las calles de Sevilla están vacías. Nosotros desde el 13 de marzo decidimos suspender toda actividad deportiva", continuó.

Ahora, el Sevilla trabaja desde casa. Monchi no sabe qué ocurrirá y prefiere no especular: "Hay que ser prudente. No sabemos en qué situación vamos a estar. Para volver a competir, la clave estará en quién se haya preparado mejor".