Monchi piropeó a Manolo Gaspar: "Me veo reflejado en él"

Monchi, director deportivo del Sevilla, y Manolo Gaspar, homólogo del Málaga, se llevan a las mil maravillas. Se entendieron durante el mercado de fichajes por la cesión de Juan Soriano y coincidieron en el programa 'Área Malaguista', en el que se elogiaron mutuamente. Se respetan mucho.

"Los inicios de Manolo me recuerdan mucho a los míos en el Sevilla. Empecé estando el equipo en Segunda División, igual que está el Málaga actualmente, y me veo un poco reflejado en Manolo. Él tiene también un aval que yo tenía más allá del trabajo. Él tiene una marca, que más allá de la categoría en la que estés es una marca que te va a ayudar. Por ciudad, por afición, por estadio, porque es un proyecto que seguro que a medio y largo plazo saldrá adelante, pues te sirve", dijo el hispalense.

"Estábamos en unas condiciones muy difíciles, pero cuando llamaba a una puerta y decía ‘soy el director deportivo del Sevilla’, la gente te escuchaba. Y eso es una ventaja que hay que saber aprovechar y que seguro que Manolo lo está haciendo. A partir de ahí, ojalá las cosas salgan como a nosotros. Me alegraría mucho por el malaguismo y por Manolo. Suerte para el Málaga y ojalá el año que viene nos veamos todos en Primera", añadió.

Manolo Gaspar respondió con el mismo aprecio: "Fue mi profesor en el curso de director deportivo y la verdad es que el modelo de trabajo suyo da resultados y es lógico que el resto de los que estamos en el mundillo veamos un ejemplo a seguir, cada uno en su cilindrada y con sus condiciones. Para mí es un lujo saludarle y darle las gracias por su ayuda y por su predisposición para facilitarme el trabajo. Me puso muchas facilidades con Juan Soriano".

Manolo Gaspar analizó el mercado del Málaga

Aparte de hablar con Monchi, Manolo Gaspar analizó su trabajo en clave malaguista: "Hay clubes que pensaban que este tipo de operaciones que hemos cerrado era imposible hacerlo en las cantidades que lo hemos hecho. Quizás esos clubes no han hecho el trabajo previo que teníamos nosotros hecho. Conocer la norma, hablar con los jugadores mucho tiempo atrás, saber el escenario en el que nos íbamos a mover...".

"Cuando haces bien las cosas y quieres hacerlas bien, te cogen el teléfono antes, te intentan ayudar con más velocidad. Eso es lo que hemos tenido desde LaLiga. Favores ninguno, conversaciones muchísimas. No queríamos equivocarnos y hacer las cosas con seguridad, sin tener ninguna sorpresa negativa al final. La comunicación ha sido muy importante, han estado a la altura ayudándonos pero siempre respetando la norma y dentro de la sanción que teníamos", explicó además.

Él lo tuvo muy difícil, sobre todo, por algunos compañeros de trabajo que no colaboraban demasiado: "En las negociaciones con jugadores nos hemos encontrado dificultades porque otros directores deportivos han intentado decirle a los jugadores que no los íbamos a inscribir, que era imposible, que el club se iba a la ruina…".

Y ¿qué piensa LaLiga de cómo lo ha hecho el Málaga? "Hacer una plantilla con 18 fichas y con 2,2 millones de salario inscribible no es nada fácil. Ellos saben que hemos hecho un esfuerzo y lo valoran. Después de las dificultades que hemos tenido son conscientes de que el Málaga y el tipo de gestión ahora es otro totalmente".

"No se mete para nada en mi trabajo, pero me facilita las cosas dentro de sus posibilidades económicas y jurídicas, que las domina a la perfección. Creíamos que nos íbamos a mover en 3 o 3,5 millones de salario inscribible y al final nos hemos quedado en 2,2. Pero para eso habíamos hecho todo el trabajo previo. No temíamos ningún escenario", dijo sobre el administrador judicial.