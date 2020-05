Monchi, Rafa Benítez y la teoría de la lámpara y la mesa

Los éxitos de Monchi a la hora de fichar jugadores superan a los desaciertos. El director deportivo del Sevilla explicó cómo utiliza en su día a día la teoría de la lámpara y la mesa, utilizada en su día por Rafa Benítez.

Monchi recordó cómo el Valencia fichó a Cannobio. "Lo importante es acertar al 100% en saber qué quiere exactamente el entrenador. Le preguntaron a Rafa: '¿Qué te parece el fichaje de Cannobio?'. Él respondía: 'Es un jugador increíble, pero yo he pedido un sofá y me traen una lámpara", dijo erróneamente.

Lo que Monchi quiso explicar en el canal de Youtube del Sevilla es que su método de trabajo pasa por consensuar con el entrenador tiene mucho que decir en la confección de la plantilla.

Un ejemplo parecido utilizó Sergio Scariolo, actual seleccionador de España en baloncesto, en su etapa en el Unicaja. "Es como si en tu casa no tienes nevera y te regalan el quinto televisor para ponerlo en el baño", dijo tras el fichaje de Melvin Sanders.

Monchi, eso sí, aseveró tener una espina clavada con Marcelino. "El gran responsable de que no triunfara fue Monchi. Me confundí. No fui capaz de encontrar los jugadores de su perfil. Fue víctima de un error mío", sentenció.