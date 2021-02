Mono Burgos, convencido de que entrenará en España: "Me gané el crédito"

El Mono Burgos solo piensa en entrenar en LaLiga. Primera, Segunda... ha sonado ya para banquillos como los de Alcorcón o Real Zaragoza y espera que la oportunidad le llegue pronto.

Así lo hizo ver en 'Súper Deportivo Radio', donde hizo un repaso a su trayectoria en el Atlético de Madrid, la relación que mantiene con Diego Pablo Simeone y el futuro de su carrera como primer entrenador, que es por lo que dejó el club rojiblanco.

"Lo que tengo claro es que mi primera oportunidad me la voy a dar en España. Mi primer sueño es entrenar en España. Tiene que ser aquí, porque tengo el crédito ganado para iniciarme. Ya tuve ofertas, pero las tuve que rechazar", aseveró.

Abandonar el Atlético no significó que perdiera la relación con el Cholo: "Siempre estamos en contacto. Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Tengo más almuerzos y cenas con él que con toda mi familia y eso es verdad, porque estuve ocho años en la Selección, cuatro en el Atlético Madrid y más de diez como su ayudante. Somos amigos y eso hizo todo más fácil".

De paso, recordó su despedida del Wanda Metropolitano: "Puedo decir que no he visto en el fútbol una despedida como hizo el Atlético Madrid a un segundo entrenador. Nunca he visto en mi vida lo que han hecho conmigo. Es increíble. Lo que pasa es que uno da, y cuando uno da, la gente recibe y también vuelve. Son como energías. Hay que equilibrar las emociones".

También dio algunas de las claves que aprendió en el Atlético para ser buen entrenador: "Conquistarle el corazón al jugador se logra con transmitirle honestidad. Desde el primer día que llegas al club tienes que ser honesto con el jugador sobre si vas a contar con él o no. ¿Sabes cómo respetas al jugador? Haciéndolo trabajar y entrenar. La mejor manera de convencer y conquistarle el corazón al jugador es con trabajo".

"Para ser entrenador uno tiene que pensar en grande. Uno se da cuenta de que el jugador te entrega su confianza cuando entrena como si estuviera jugando un partido. Cuando la competencia de adentro hace que llegues mejor a la competencia de fuera", continuó.

"Con el Cholo le hicimos sentir al jugador en el Atlético Madrid que en todos los entrenamientos se jugaban finales. Meterle la presión necesaria para que ellos puedan soportar luego la competencia y no esperar el partido. Todos los días nuestros entrenamientos eran finales", concluyó.