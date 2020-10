Montero, encantado en el Besiktas: "No quise firmar por otro club"

Montero está encantado en el Besiktas. El joven defensa del Atleti se marchó cedido en verano al club otomano y aseguró que no tenía otra opción en su mente que recalar en el cuadro turco.

"No pensé en ir a otro equipo. Es un gran placer para mí vestir la camiseta del Besiktas y un gran paso en mi carrera. Quiero continuar con éxito mi carrera futbolística aquí", dijo el zaguero.

Además, el central dijo que no pudo hablar con el Cholo Simeone sobre esta posibilidad: "No tuve la oportunidad de reunirme con él Cuando mi representante me ofreció esa opción, ya había tomado una decisión".

Montero fue cuestionado por una de las características que más llaman la atención a primera vista: sus gafas: "Traté de jugar con ellas, pero me molestaban. Decidí quitármelas porque me restringía la vista en el campo".

"Todos los jugadores quieren ser títulares. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. La decisión de nuestro entrenador es elegir a los dos centrales que merecen jugar en el once", agregó acerca de sus opciones de colarse en la alineación titular.

Por último, se refirió a las distintas realidades que hay en el fútbol español y el turco: "Hay grandes diferencias. En España, el juego se basa en los pases y en Turquía, generalmente, se basa en el físico. Tengo que mejorar físicamente. Mi punto más fuerte pueden ser los pases en largo".