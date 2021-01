Morales eligió su gol más especial

Muchos son los goles que ha hecho Morales a lo largo de su carrera. Sin embargo, hay algunos más especiales que otros.

A Morales le preguntaron por el tanto favorito de su carrera y no tuvo dudas. "Me quedo con el que hice al Girona en mayo de 2019. No porque sea el más especial ni el más bonito, sí por su importancia y porque lo metí de cabeza y tampoco es una de mis facetas más destacadas", dijo Morales en una entrevista en el canal de televisión del Levante.

Morales cumplió este viernes ante el Real Valladolid 200s encuentros de Liga y recordó que ese gol permitió a su equipo primero empatar un partido que el Levante ganó finalmente por 1-2 y que certificó la permanencia en Primera.

Además, el capitán del Levante admitió que ha vivido a lo largo de este tiempo "muchos y muy bonitos" momentos con la camiseta del club y que "uno de los días más emotivos" fue el del regreso a Primera el 29 de abril de 2017.

"Lo fue por que me quitó el sentimiento de culpabilidad al estar en la plantilla del descenso y una losa de responsabilidad. Volver a Primera División con nuestra gente era muy importante para mí", indicó.

El capitán del Levante escogió al defensa Pedro López como su compañero "más cachondo" y entre sus adversarios en la Liga el que más le ha impuesto es Sergio Ramos, porque "físicamente es un portento y es duro".