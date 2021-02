Morales y Paco López no le pusieron techo al Levante

El Atlético, después de la caída en el derbi de la primera vuelta, volvió a dejarse tres puntos en LaLiga frente a un Levante (0-2) que le ha amargado la existencia en apenas tres días.

Morales, autor de uno de los goles 'granotas', atendió a 'Movistar LaLiga' y se mostró exultante por el triunfo. "Contento y feliz por ayudar al equipo. Era importante para nosotros ganar para seguir sumando puntos", espetó.

Asimismo, el atacante continuó en la misma línea: "En este tipo de partidos es complicado hacer frente a equipos que están año tras año peleando por clasificar a Europa. Para ganar aquí hay que sufrir mucho. Hemos sabido sufrir todos juntos".

Morales: "Contento y feliz por ayudar al equipo. Para ganar aquí hay que sufrir mucho. Hemos sabido sufrir todos juntos".#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TdklTcxYST — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 20, 2021

Por su parte, Paco López pasó por sala de prensa y no le puso techo a su equipo. "El mérito de este equipo es que cree en lo que hace. No vale la misma receta para todos los partidos. Llevamos una carga de minutos que este equipo no está acostumbrado. Hay que entender los descansos y aún así tenemos la cantidad de lesiones que tenemos. Este equipo no para de crecer y a ver dónde está nuestro techo", afirmó.

Asimismo, el técnico 'granota' resaltó el triunfo de sus chicos. "Hemos encontrado un premio a algo que no es fácil de conseguir. Aquí no ha ganado nadie este año, ha estado intratable, por eso hay que dar mucho mérito a este equipo. Aquí hay 24 jugadores que se parten el pecho cada día y todos merecen jugar".