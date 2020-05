Morientes cambia de opinión y no se presentará a la AFE

Fernando Morientes salió hace días como uno de los candidatos a la presidencia de la AFE. El ex jugador dijo que no podía "mirar para otro lado", pero ahora ha comunicado que no optará al cargo.

En unas declaraciones en 'El Partidazo de COPE', Morientes ha confirmado que no quiere luchar por hacerse con el puesto de presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles.

"No me interesa una lucha por el puesto en AFE. No estoy dispuesto a a estar tres o cuatro meses con este proceso", expresó.

Morientes contó que ha hablado con muchos jugadores y que se lo estaba pensando hasta que su última decisión ha sido la de no presentarse: "Ahora debo echarme a un lado. Tebas y Rubiales no me han llamado estos días".

A mediados de este mes de mayo, Morientes dijo que quería dar un paso hacia adelante, pero no por un tema económico o personal.

"Me han llamado muchos jugadores, ex jugadores, afiliados de AFE, entrenadores, gente cercana y menos cercana, la verdad es que le ha sorprendido y a la vez ha sido muy grato. He dado un paso para no mirar a otro lado viendo un poco lo que está pasando en la actualidad de AFE", declaró a mediados de este mes.