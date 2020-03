Morientes ve a Raúl Jiménez con nivel para jugar en España

Raúl Jiménez está de moda. Tanto que hasta voces como la de Fernando Morientes le dedican halagos al atacante mexicano. El ex jugador del Real Madrid y Mónaco fue cuestionado sobre un posible desembarco del azteca en España.

Sería el segundo aterrizaje de Jiménez en la Liga, ya que el Atleti lo tuvo entre sus filas antes de marcharse a Portugal, algo sobre lo que opinó el 'Moro'.

"A lo mejor tuvo en el pensamiento que no tuvo el mejor paso por aquí y eso hace que en la Premier esté a gusto y se quede", aseguró en declaraciones a 'Mediotiempo'.

Pero Morientes dejó claro que daría el nivel del fútbol español: "A mi me gustaría que volviese a la Liga Española y que lo vuelva a intentar, porque estoy convencido que ese paso por la Premier lo ha hecho mucho mejor jugador de lo que era y ahora mismo podría jugar en cualquier equipo de aquí".

"A mí me parece que es un jugador muy aprovechable para cualquier equipo de España; a mí me gustan ese tipo de jugadores, que compiten muy bien, que hacen goles, pero soy de los que piensan que los jugadores deben estar en los sitios donde se sientan queridos y me parece que él ahora mismo ha encontrado un sitio donde se encuentra francamente bien", concluyó.