Mou defendió a Lloris: "Mi portero es el mejor de la Premier"

El Tottenham dio un pequeño frenazo en su partido de Premier League contra el Crystal Palace. Algunas de las críticas hacia el equipo de Mourinho se dirigieron hacia Hugo Lloris, pero el técnico, en la rueda de prensa posterior al duelo, mostró que tiene plena confianza en él.

"Mi portero es el mejor de la Premier. Nuca se critica al mejor portero de la Premier. Punto. Si de verdad tengo que culpar a alguien, lo hago con todo el equipo. Es el que gana, empata o pierde. En el descanso, di algunas instrucciones a los jugadores y, en la segunda parte, hicieron exactamente lo contrario", dijo.

Amplió su análisis sobre esto último además: "Pude predecir lo que podría pasar en el segundo tiempo. Le pedí a los jugadores que no aceptaran estar en un bloque defensivo bajo, que no aceptaran su dominio porque, al final, les daría un córner o un rechace o una segunda jugada".

"No tienes que aceptar esa situación. Quiero creer que nuestros jugadores no lo hicieron mejor porque el Palace nos presionó y no nos permitió tener el balón del modo que lo habíamos tenido en el primer tiempo, es mérito suyo porque nuestros jugadores querían hacerlo lo mejor posible", concluyó.