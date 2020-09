Mou descartó a Reguilón para Europa League y vio a Dele Alli quedándose

Mou, cuando le ponen un micrófono delante, habla claro. Esta vez no iba a ser distinta. Reguilón no debuta y, si Dele Alli se va, es su culpa. Lo dijo en la rueda de prensa anterior al choque de la fase previa de la Europa League contra el Shkendija 79.

"Sergio Reguilón todavía no viaja. Ni siquiera está en la lista de la UEFA porque sabíamos que no estaría listo para este partido, así que mantenemos la misma lista de la ronda anterior", avisó el técnico. Junto a Bale, el lateral está todavía recién llegado a Inglaterra.

Sobre Dele Alli, que suena con fuerza para el PSG, explicó: "Siempre he dicho que Dele tendrá su oportunidad. Viaja con nosotros. Tendrá la oportunidad de rendir y es importante que lo haga. Es importante que todos los jugadores lo hagan".

"Creo que se va a quedar, ahora hay una tendencia que, cuando un futbolista rinde o no rinde, se responsabiliza al entrenador porque le dio o no por liberado. Siempre he sentido que el 99% de la responsabilidad es de los futbolistas. Yo, junto al 'staff' que trabaja con el jugador, tenemos un 1%", dijo además.