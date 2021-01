Mou dio ejemplo: "No deberíamos ser los primeros en recibir las vacunas"

En tiempos de COVID-19 y en un momento complicado ante un nuevo aumento de casos en las últimas semanas, José Mourinho salió ante los medios en la previa del encuentro de FA Cup ante el Wycombe y dio su opinión sobre los escalones que se deben asignar a la hora de poner las vacunas contra el coronavirus.

Por ello, el discurso de Mou, que quizás no deba sorprender tanto, se hizo viral en Inglaterra durante las últimas horas. Preguntado sobre esa prioridad a la hora de vacunar, 'The Special One' fue claro.

"No estoy de acuerdo en que seamos de los primeros en recibir la vacuna. Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotors y sobre todo los jóvenes futbolistas", resaltó.

"Siento que la gente que está en primera línea todos los días, como el personal sanitario, gente mayor, por supuesto, deberían tener esa prioridad. Pero solo es mi opinión", añadió Mourinho en sala de prensa.

Un discurso de Mou antes de afrontar una semana complicada para su Tottenham: tendrá una doble cita liguera ante Liverpool y Brighton para cerrar el mes de enero.