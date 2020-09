Mourinho alabó el trabajo de los 'spurs' frente al Newcastle

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, atendió a los medios de comunicación tras el empate de este domingo frente al Newcastle United y sacó pecho por el trabajo y el sacrificio de sus futbolistas.

"No puedo pedir más de los jugadores. Su portero estuvo fenomenal. El equipo jugó muy muy bien. Fue un partido completo ofensiva y defensivamente. Creamos muchas ocasiones. Estoy muy contento con la actuación", manifestó.

Aunque también se refirió a la polémica del choque: "Todo esto del VAR y las manos en particular este año no tiene sentido, quizás todos juntos podamos pararlo porque estamos arruinando el espectáculo... Sé que me acabará afectando en algún momento".

"Prefiero dar mi dinero a la caridad que dárselo a la FA", agregó el técnico portugués después de que el Newcastle empatara merced a un penalti señalado por una mano de Eric Dier.