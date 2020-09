Dier fue al baño en pleno partido... ¡y Mou fue a por él!

El Tottenham-Chelsea ofreció un gran espectáculo y los goles no faltaron en la cita. Mourinho se medía a su ex equipo y quería hacerlo bien, con el gran objetivo de avanzar de ronda de la EFL Cup.

El técnico portugués, siempre protagonista en las ruedas de prensa, quiso también tener su minuto de gloria en la televisión cuando fue directo al baño a sacar a Dier, que abandonó el campo en mitad de la segunda parte.

El luso bajó a los vestuarios en el 77' y su jugador salió al campo de nuevo un minuto después. En el 78', el centrocampista salió corriendo por el túnel y luego cortó una contra clave.

Esa acción de 'The Special One' salvó a los 'spurs', que acabaron ganando en la tanda de penaltis al equipo que dirige Frank Lampard. Puro 'The Special One'.

Ya una vez acabó el encuentro, Dier explicó todo lo que sucedió con su entrenador: "José no estaba contento, pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto".

"Jose was not happy but there was nothing I could do about it nature was calling!"



