Mourinho criticó los fallos de su equipo: "Fue error, error, error y gol, gol, gol"

El Everton eliminó al Tottenham en los octavos de final de la FA Cup con un ajustado 5-4 que subió al marcador en el minuto 97 de partido, con la prórroga ya en marcha.

Por eso, tras quedar fuera de la competición a manos de los de Carlo Ancelotti, José Mourinho se mostró muy enfadado ante la prensa por los errores de sus propios jugadores.

"Teníamos la posesión, creamos ocasiones, movíamos la pelota y anotamos goles. Una gran actitud de lucha, pero los goles solo ganan partidos si no cometes tantos fallos. Fuimos el mejor equipo, íbamos ganando 1-0; entonces, en cinco minutos, fue: error, error, error; gol, gol, gol", declaró el entrenador portugué en rueda de prensa.

Además, a la pregunta por la ausencia de Gareth Bale, respondió: "No entrenó el lunes. El martes entrenó con el equipo, pero se me informó de que su deseo era trabajar con los científicos deportivos durante un par de días para fortalecer la zona donde no se sentía cómodo. Esa es la razón por la que no está aquí".

"No creo que sea una lesión. Diría que se siente incómodo y a causa de ello no pudo estar al 100% en el entrenamiento. Quiero ser muy claro con la situación y por ello me estoy mostrando completamente honesto y abierto al respecto", sentenció Mourinho.