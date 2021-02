Mourinho, encantado con la fortaleza mental de sus jugadores

El Tottenham se impuso por 2-0 al West Brom gracias a sus dos hombres capitales, Heung-min Son y Harry Kane. Pero para José Mourinho, la victoria fue coral y alabó la actitud de sus futbolistas después de la dinámica negativa que llevaban los 'spurs' tras perder con Liverpool, Brighton y Chelsea.

"Era un partido importante, no debimos perder tres seguidos así que no podíamos perder el cuarto consecutivo. Esto era muy importante para nosotros y me encantaron la actitud, el compromiso, la unidad y el deseo de ganar", explicó Mourinho.

"Me encantó todo esto, porque el fútbol que jugamos en parte me lo esperaba, pero en ese área emocional creo que los jugadores estuvieron muy bien", agregó el portugués, que también resaltó la capacidad de su equipo para mantener la calma en los momentos complicados.

"Al descanso deberíamos haber estado ganando, pero no fue así y ellos gestionaron bien esa frustración, gestionaron bien esa presión, entraron al segundo tiempo intentando marcar y lo lograron", dijo al respecto.

"En el tramo final del partido, el West Brom fue más directo e intentó crearnos problemas, pero los jugadores también lo gestionaron bien. Diría que fue una buena actuación, sobre todo por la entrega de los jugadores", resumió.