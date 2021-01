Mourinho halagó al renegado Dele Alli

Pocos esperaban que José Mourinho regase los oídos de Dele Alli, pero el papel del futbolista británico en la victoria ante el Marine en la FA Cup hizo que le alabase.

"Me gustó mucho. Él y Gedson fueron los responsables de nuestra dinámica desde los primeros minutos. Creando para nosotros y causando problemas para ellos. Por supuesto, nuestros jugadores creativos estaban poco preocupados en el campo", afirmó en la rueda de prensa.

También tuvo buenas palabras el portugués para el Marine. "Desde 2004 he estado en Inglaterra y nunca he jugado contra un equipo de este nivel. No soy inglés, pero sé lo que esto significa para todos, no solo por el resultado sino también por el significado. Ellos compiten y el resultado no es de los que avergonzarse, así que todos se van felices a casa", añadió.

Impresionado quedó el entrenador del Marine: "Tuve una buena charla con José antes del partido y fue muy elogioso sobre el terreno. Solo hay que verlo en los equipos que ha sacado en la EFL Cup y en la FA Cup. Habría sido muy fácil para él no traer a Bale, pero lo hizo porque respeta lo que hemos logrado en la competición".