"Mourinho huía de mí cuando el Barça vino a ficharme"

Se habla mucho de Ronaldinho, pero la llegada del portugués de origen brasileño Deco al Barcelona fue clave para el despegue del equipo a las órdenes de Frank Rijkaard.

El centrocampista se convirtió en un hombre insustituible en la línea medular 'culé' durante varias campañas, aportando tanto en tareas de creación como en las anotadoras.

En charla con el ex del Real Madrid Ricardo Rocha, Deco recordó la dificultad con la que se produjo su llegada: "En 2003, el Barcelona quería contratarme. El presidente Pinto da Costa huía de mi y Mourinho, también. Me acuerdo de que Mourinho me dijo que me dejaría salir, pero que tenía que hablar con el presidente. Entonces, hablaba con el presidente y me decía que tenía que hablar con Mourinho, que le había dicho que íbamos a ser campeones de Europa".

Deco no se creía las palabra de Mou, aunque luego el técnico les llevó al título: "Me empecé a reír y le dije al presidente que ganar la UEFA estaba bien, pero que la Champions no la íbamos a ganar. Pinto da Costa me aseguró que Mourinho le había dicho que teníamos opciones de ganar y me prometió que al año siguiente me podría ir donde quisiera".

La temporada fue bien para el Oporto, que se llevó el título en la Champions, pero aquello trastocó todo. "Cuando Mourinho se fue al Chelsea en 2004, quería llevarme. El Chelsea ofrecía entre 30 y 35 millones y el Barça solo 21. Pensaba que no me iba a dejar ir, pero Pinto da Costa cumplió. Dice mucho sobre él como persona", concluyó el portugués.