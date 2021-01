Moyes y los fichajes del West Ham: "No voy a malgastar mi dinero"

David Moyes, entrenador del West Ham, ofreció una rueda de prensa previa al partido ante el West Brom, que se disputará este martes 19 de enero en el London Stadium a las 19 horas.

Y durante la comparecencia, Moyes fue cuestionado por los fichajes que podría realizar el club durante el presente mercado de traspasos invernal: "Lo que no quiero hacer es malgastar mi dinero para fichar a un jugador, gastar mucho dinero y descubrir que en realidad me equivoqué. Preferiría esperar y conseguir a alguien que pudiera estar disponible en el verano".

Y añadió: "Es difícil de decir, pero tal vez en el pasado eso pudo haber sucedido y estoy tratando de hacer lo correcto en todo lo que puedo. No siempre puedes tener razón en lo que haces, siempre estamos tratando de hacer los fichajes correctos y no equivocados. Ningún gerente intenta hacer un mal fichaje, pero yo solo quiero intentar asegurarme de que el dinero que estoy gastando, porque no tenemos una gran cantidad de dinero, estoy tratando de gastarlo sabiamente".

"Hemos comprado bien con jugadores como Vladimir Coufal, Tomas Soucek y Jarrod Bowen. Así que tengo que asegurarme de agregar continuamente jugadores de ese tipo. De vez en cuando es posible que tengamos que gastar mucho dinero para conseguir a alguien, pero si no podemos conseguirlo, no lo haremos", sentenció Moyes sobre el tema fichajes.