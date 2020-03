Müller y Goretzka regalan un triunfo al Bayern por su aniversario

El Bayern no suelta el liderato bajo ningún concepto. Volvió a ganar, como de costumbre, y se refrendó en la cima. Lo hizo a costa de un Augsburgo que dio un rendimiento muy honorable en el Allianz Arena. Müller y Goretzka evidenciaron que los bávaros son mucho más efectivos.

Ya desde los primeros compases, los locales se mostraron superiores, aunque no por demasiado. Las llegadas eran más numerosas y más peligrosas. Los visitantes solo lo intentaban con disparos lejanos, como uno de Löwen desde alrededor de 20 metros.

Poco a poco, lo bávaros se iban acercando, pero sin gol. Achicaba bien la defensa ante tantas intentonas. Destacaba en el ataque Müller, que estuvo muy cerca de poner el primer tanto poco antes del descanso. Acabaría resarciéndose abriendo la lata.

Lo hizo ocho minutos después de iniciar la segunda mitad. Recibió un pase por alto hacia el corazón del área y lo mandó al fondo de las mallas de primeras. Lejos de optar por un golpeo potente, colocó el interior de la pierna zurda para poner la bola pegada al palo.

Se vino arriba el plantel en búsqueda de doblar la ventaja y solo lo evitó Luthe. El guardameta llevó a cabo un par de paradas claves para que no quedara sentenciada la contienda. Esto no significaba que el Bayern fuera claramente superior: el Augsburgo se revelaba.

Lo demostró Niederlechner, que tuvo una ocasión clara para empatar. Apareció entonces Neuer para salvar la ventaja de los suyos, pero la acción influyó en el juego. Para nada estaba siendo claro el dominio de los de Flick y las tablas podían llegar en cualquier momento.

Pero no, llegó la sentencia. Goretzka la firmó gracias a un gran pase al área de Gnabry. Metió la puntita de la bota y mandó la bola a la red. Esto no hizo que bajaran los brazos los visitantes, que buscaron recortar distancias y no lo lograron. Un 2-0 perfecto para celebrar el 120 aniversario del club.