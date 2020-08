Multitud de presidentes de LaLiga salen en defensa de Tebas

Javier Tebas no está solo. Técnicamente, es una perogrullada decirlo, puesto que el presidente de LaLiga fue elegido mayoritariamente por los clubes de Primera y Segunda. Sin embargo, en plena crisis abierta en el fútbol español por todo el circo en torno al Deportivo-Fuenlabrada, al abogado le gustará ver que sus socios le apoyan en público.

'Marca' recopiló la opinión de múltiples presidentes que no han dudado en defender las maneras de LaLiga con el protocolo sanitario del choque de Riazor, tan puesto en duda en las últimas semanas, y negándose a una Liga de 24 equipos.

Aunque no están las valoraciones de Florentino Pérez y Josep María Bartomeu, sí la de otros clubes de la zona noble de Primera, como el caso de Pepe Castro. "Nosotros estamos con Tebas porque ha hecho mucho por el fútbol español. No creo que ocurra y desde luego que eso perjudicaría muchísimo al fútbol español", presidente del Sevilla.

Para Ángel Torres, el plan de una Liga de 24 "es ridículo, no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es darle ánimos y dejarnos de gilipolleces. Las cosas ocurren en 42 jornadas, no en un error de una".

Otro de los pesos pesados, Fernando Roig, dejó clara su postura: "El Villarreal está de acuerdo con la gestión de Tebas y en contra de que se mezclen temas deportivos con otros que no lo son. Si se vota a una posible ampliación de clubes en el fútbol profesional, nos opondremos frontalmente".

Ángel Haro, presidente del Betis, siguió en esa línea: "El comunicado me parece bastante agresivo. No son las formas y las maneras, así en una primera valoración rápida. No conozco a fondo lo que piden y los fundamentos de cómo lo hacen, pero en el fondo de la cuesión no estoy nada de acuerdo. Tebas ha trabajado mucho por el fútbol español y creo que desde luego es una huida hacia adelante. Creo que no va a prosperar en absoluto".

Estas son el resto de reacciones cotejadas por 'Marca':

Amaia Gorostiza (Eibar)

"No tengo información fidedigna para emitir juicio de valor. Independientemente de eso, pienso que Javier Tebas es una persona que ha hecho mucho por el fútbol español y, como mínimo, no se merece una reacción de este tipo ni por esos medios. La situación no es fácil para nadie y su gestión pasa por críticas de todos los lados porque, se tome la decisión que se tome, siempre va a haber damnificados".

Quico Catalán (Levante)

Si a alguien hay que agradecer que LaLiga 19-20 haya finalizado, y los clubes hayamos podido cobrar el 99,9% de los derechos de televisión, es al equipo de LaLiga y por encima de ellos a su presidente, Javier Tebas".

"No sé a que atiende toda esta guerra, pero lo que sí tengo claro es que el equipo de LaLiga y su presidente tienen crédito suficiente para gestionar el presente y el futuro del fútbol profesional español".

Manuel Vizcaíno (Cádiz)

"Hay límites que no se puedan traspasar. No puede ser que la Liga más cohesionada que hay desde su existencia, por culpa de la desesperación de un descenso, vaya a debilitarse de esta manera. Ni perder la capacidad de raciocinio de atacar al responsable de que a esa Liga le vaya tan bien".

Manuel Torres (Huesca)

"Sólo haré una valoración: Numancia y Deportivo están en su derecho de las actuaciones que piensen necesarias, pero al final hay una cosa incuestionable: el fútbol español se ha podido retomar por el tesón de su presidente y el respaldo de los clubes. A partir de ahí a nadie se nos escapa que la Segunda podía acabar el 26 de agosto. Así se nos hizo saber. Se estimó la posibilidad de que, si había un parón, terminase ahí. Yo no cuestiono la decisión de Dépor o Numancia. Nosotros como club entendemos que todas las decisiones han respondido al interés de todos los clubes y que no resulta procedente esa inhabilitación".

Alfonso Trocóniz (Alavés)

"Creo sinceramente que está fuera de lugar y que se están mezclando aspectos deportivos con otros que no lo son. Yo creo que LaLiga tomó una decisión ante una situación complicada. A partir de ahí, cualquier solución iba a ser discutida. Al final la situación era compleja y se buscó una solución en beneficio del torneo. Espero que no haya una trama más compleja en todo esto. Confío en que no".

Alfredo de Miguel (Mirandés)

"Me parece una pataleta de dos clubes que descienden. No tengo nada contra ellos. Por otra parte dudo que el CSD puede tratar ese asunto. La que tendría que hacer eso es la Asamblea de LaLiga, la que tendría atribuciones para ello. Es un poco grotesco todo. Todos se apuntan a intentar no perder la categoría. Cuando pasa esto, lo que hay que hacer es asumirlo".

Miguel Concepción (Tenerife)

"No tengo los argumentos que han llevado a hacer ese pronunciamiento. Lo único que tengo de decir de Javier Tebas es que es un hombre que ha hecho una excelente labor al frente del fútbol profesional. Pienso que ahora mismo, según me dice, es una hipótesis que estudiarán las autoridades, pero para mí Tebas hasta ahora todo lo que ha hecho es una excelente labor la frente de LaLiga".

Miguel Ángel Ramírez (Las Palmas)

"Como el resto de los presidentes, yo seré uno más, estamos indignados por esta reacción. Tebas ha sido el mejor presidente del fútbol español y el que ha devuelto al fútbol la condición de industria. Sin la gestión de Javier, LaLiga no sería ahora mismo lo que es, tal y como la conocemos. LaLiga ha hecho las cosas lo mejor que se ha podido dadas las circunstancias. Hacer responsable a nuestro presidente de un descenso deportivo es un sinsentido. No quiero pensar que la RFEF se esté prestando a un juego sucio. La propia Federación disfruta hoy de una solvencia económica que tiene gracias a los ingresos conseguidos por Javier Tebas".

Javier Fernández (Sporting)

"La Liga ha actuado con unos protocolos certificados por todos, y con la responsabilidad de los clubes. Lo hemos tomado con una seriedad y compromiso espectacular. No puede ser que un incidente aislado genere esta controversia en el fútbol español que no tiene sentido alguno. Desde el Sporting apoyamos desde luego la liga de 22, y no volver a errores de los años 90. Pero no por un tema económico, sino también por cuestión de integridad, de precedentes que se pueden sentar para otros finales de competición, de influencias según quién sea el reclamante...".