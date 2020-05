Munitis, el que más hizo sufrir a Thuram: "Todavía tengo pesadillas con él"

En una entrevista concedida a la revista 'Líbero', el ex jugador francés Lilian Thuram explicó cuál fue el jugador con el que más sufrió en su etapa como futbolista profesional.

"Es muy fácil, es Munitis. Sabes... yo no tengo mucha memoria para los nombres en general, de la gente, los estadios... Nunca me acuerdo. Pero de Munitis me acuerdo muy bien", comentó Thuram.

Para sorpresa de todos, eligió a Munitis, un jugador que se convirtió en su mayor pesadilla durante el cara a cara entre España y Francia de la Eurocopa del 2000, partido que los galos se llevaron por un ajustado 1-2.

"Es el jugador que me ha puesto en más problemas sobre el terreno de juego. Me preguntaba 'quién es este jugador'. Y es gracioso porque en el descanso del partido entraba al vestuario pensando 'esto no es posible, qué hace, no consigo pararle", añadió.

"Recuerdo muy bien que cuando el entrenador lo retiró me alivió muchísimo, es gracioso. A veces, tengo pesadillas con Munitis. De hecho, en mi despacho no tengo muchas fotos de jugadores, pero tenía una de Munitis, porque creo que es importante cultivar la humildad. Munitis me enseña humildad", sentenció el francés.