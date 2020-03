Murthy rechazó un ERTE en el Valencia; el Barakaldo oficializó el suyo

Un ERTE permite a una empresa suspender de empleo y sueldo a sus empleados. El estado, debido a la situación excepcional, cubre el 70% de las nóminas de estos y la entidad decide si asume el 30% restante para que se mantenga todo el sueldo. Es lo que hizo el Barakaldo, que confirmó su medida.

"Ante la tremenda situación que vivimos por el COVID 19 y que impide la práctica y el trabajo cotidiano de todos nuestros empleados, hemos decidido adoptar una serie de medidas económicas que, en ningún caso y para nadie, van a suponer una pérdida de derechos ni económicos ni laborales", avisó el club.

El Valencia, por su parte, no lo hará. Tal y como informa el diario 'AS', Anil Murthy, presidente del equipo, mandó un correo electrónico a los alrededor de 400 trabajadores que están a su cargo para decirles que no habrá ningún ERTE. También les pidió tranquilidad.

Así fue el e-mail, tal y como reproduce la fuente antes mencionada: "Quería transmitiros un mensaje de ánimo y tranquilidad a todos en estos días tan complicados que nos está tocando vivir. He tomado la determinación de no aplicar ninguna de las opciones que desde el ámbito laboral se están barajando en estos momentos. El club no aplicará ningún ERTE ni tomará ninguna determinación en el sentido de reducción de puestos de trabajo. No me parece justo tomar este tipo de medidas para este gran grupo de trabajadores que formamos esta institución de 101 años de historia".