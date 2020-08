Nacho Gil avisa en su primer día: "En Segunda no te puedes despistar"

Nacho Gil, centrocampista valenciano que ha fichado el Fútbol Club Cartagena para competir en Segunda División después de su ascenso desde Segunda B, ha avisado de la dificultad que entraña la categoría de plata, en la que tiene bastante experiencia, y ha dicho que "en esta categoría no te puedes despistar, pues dos partidos te pueden llevar a estar luchando por subir o a estar abajo en la clasificación".

El futbolista, de 24 años y que ha firmado contrato para las dos próximas temporadas después de su paso por Las Palmas, el Elche y la Ponferradina, equipo del que procede, y de haberse formado en la cantera del Valencia, viene de disputar 34 partidos en Segunda con el cuadro leonés, en los que marcó un gol.

Este jugador de banda no ha ocultado su satisfacción por recalar en el Cartagena. "Lo que me han transmitido desde el club ha sido fundamental para venir y fue fundamental el interés del entrenador, Borja Jiménez, y del presidente, Francisco Belmonte, para que viniera aquí. Su forma de ver el fútbol coincide con la que yo tengo y no tuve que pensármelo mucho", ha comentado.

Al referirse a sí mismo como futbolista ha indicado que le gusta "tratar bien el balón, con el que me siento cómodo, aunque me adapto a lo que pida el entrenador". "Me gusta más partir desde banda y acabar por dentro, aunque también puedo jugar en posiciones interiores", ha seguido diciendo.

Con relación a lo que espera aportar al colectivo ha manifestado lo siguiente: "Puedo darle mi experiencia en la categoría, vengo con muchas ganas y me gusta tratar el balón bien y creo que el equipo va a apostar por eso".

Al hablar de lo que es la Segunda y la Segunda B ha señalado que "hay mucha diferencia y estamos en una competición muy complicada y en la que dos partidos te pueden llevar a luchar por subir o a estar abajo en la clasificación, por lo que no te puedes despistar".

En su presentación Nacho Gil ha estado acompañado por Belmonte, quien ha indicado del centrocampista valenciano que es "un jugador polivalente que nos va a dar su experiencia en Primera y en esta categoría".

"Nacho puede jugar en tres posiciones de ataque e incluso me atrevería a decir que en las cuatro. Por el perfil de futbolista que es nos encanta su versatilidad y el que pueda adaptarse a diferentes posibilidades", ha añadido el presidente blanquinegro.