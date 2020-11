Nacho le gana la partida a Militao

La situación de Nacho ha dado un giro de 180 grados en apenas un par de meses. El pasado verano, el canterano llegó a contemplar la opción de marcharse porque entendía que no iba a tener oportunidades.

Y de buenas a primeras, el zaguero, que decidió continuar, se ha convertido en el tercer central del Madrid. Zidane ha quedado satisfecho con su rendimiento y le ha dado esa condición.

No hay más que ver su actuación en Milán. En una de las grandes noches europeas del cuadro blanco, Nacho aprovechó de nuevo la baja de Ramos y formó pareja con Varane. Ambos secaron a Lautaro Martínez y Lukaku.

Por si fuera poco, el '6' fue el encargado de provocar el penalti con el que su equipo abrió el marcador. Apareció por sorpresa en el ataque y Barella lo derribó dentro del área.

Su trabajo se vio recompensado con creces y adelantó a Militao por la izquierda. Eso es lo que señala el diario 'AS', que añade que el brasileño debe recuperar el terreno perdido.

No olvidemos que el ex del Oporto viene de superar el coronavirus y tiene que coger la forma de nuevo. No obstante, sus actuaciones a lo largo de la temporada no parecen haber convencido a Zidane.