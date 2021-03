Nada cambia en la final de la Copa de España

La Copa de España más imprevisible tendrá su final más predecible, entre Movistar Inter y Barça, el último campeón de la Liga y el vigente campeón de la Champions y las dos Copas; los dos equipos que se reparten el dominio de la última década del fútbol sala español que pugnan este domingo de nuevo por la hegemonía y por otro título más en el WiZink Center de Madrid.

A las 20:45 horas está previsto el inicio de un desafío enorme para los dos conjuntos, tan examinados en cada enfrentamiento, tan obligados a ser los campeones de cada competición y tan exigidos de estar siempre en la cima, más que ningún otro club en la actualidad, porque sólo les vale ganar. No hay términos medios para ninguno.

Pendiente aún su duelo de la Supercopa de España, aplazado por el temporal Filomena el pasado enero, la Liga ha sido un duopolio de los dos en la última década -seis ha ganado el Inter, incluida la última, y cuatro el Barça-, pero también han extendido toda su ambición por cada uno de los torneos que se disputan en España.

Entre los dos han ganado 32 de los 40 títulos competidos en los últimos diez años, entre la Copa de España, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la citada Liga, sin contar la Liga de Campeones, de la que también son los últimos ganadores: el Barça, de la pasada temporada; el Movistar Inter, de las dos anteriores.

Pito, Borja, Boyis, Cecilio, Dani Saldise, Eric Martel, Pola, Jesús Herrero, Raya o Fer Drasler contra Dyego, Ferrao, Matheus, Marcenio, Ximbinha, Adolfo, Daniel, Aicardo, Joselito, Coelho o Didac; dos equipos imponentes por historia, nombres y números.

El Barça ha superado su decepcionante comienzo de Liga y sólo ha perdido uno de sus últimos 22 encuentros entre todas las competiciones, la derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Industrias Santa Coloma; el Movistar Inter ha ganado ocho de sus once choques más recientes, de los que nada más perdió uno.

El balance de enfrentamientos de esta temporada favorece al Movistar Inter, ganador en la primera vuelta en el Palau Blaugrana por 2-3. El otro duelo, más reciente, hace un mes, en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, terminó con empate, por un gol de Ferrao para el conjunto azulgrana en el tramo final (3-3).

Ahora está en juego la Copa de España, ganada por el Barça en las dos últimas ediciones, de Valencia a Málaga, y pretendida de nuevo por el Inter, que, tres años después, en el mismo escenario que en 2018 perdió su última final, en el WiZink Center de Madrid, recupera su sitio en el partido decisivo del torneo. Nadie lo ha ganado más veces que él, con diez. Su rival, en cinco ocasiones, todas dentro de la última década.

Y los dos han sufrido para llegar hasta aquí. Los dos, por ejemplo, avanzaron a las semifinales desde la tanda de penaltis: el Inter, contra el Palma Futsal; el Barça, frente a ElPozo Murcia, ambos después del 3-3 al final de los 40 minutos de juego. Luego, el bloque madrileño se clasificó para la final con un 0-2 al Cartagena, mientras que el azulgrana lo ha hecho con un 3-6 al Levante, que lo llevó al límite, muchísimo más exigido de lo que dictó el resultado final.

El Movistar Inter jugó contra el Cartagena a las 13.00 horas, el Barça contra el Levante a las 21:00 horas. Hay ocho horas de diferencia entre el descanso de uno y otro equipo. "Unas horas de importancia. No sé si eso físicamente y químicamente es una gran ventaja o no. Si me pones a elegir, yo prefiero jugar primer partido que el siguiente. No hay mucha diferencia. Aun así hay evidentemente unas horitas", dijo Tino Pérez sobre ese aspecto para la final.